В Украине все камеры видеонаблюдения планируют объединить в единую интеграционную систему, – глава Нацполиции Выговский

По его словам, основной задачей в послевоенный период будет создание среды безопасности.

Источник фото: Национальная полиция Украины

После войны правоохранители будут работать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации и повышения уровня преступности. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, пишут в Национальной полиции Украины, основной задачей в послевоенный период будет создание среды безопасности.

«Сейчас по заданию Президента, Кабинета Министров, МВД готовит законопроект, мы причастны к нему, о среде безопасности после войны. Что мы должны сделать для того, чтобы не допустить дестабилизацию, повышение уровня преступности, чтобы обеспечить публичный порядок на улицах. Это и кибербезопасность, это и установка камер "Безопасный город", это и развитие такого направления, как полицейский офицер общества», - пояснил глава Нацполиции в интервью Цензор.НЕТ.

Также, добавил Выговский, вероятно, усовершенствуют развитие работы патрульной полиции на автодорогах, потому что количество ДТП является достаточно великим.

«Установка камер фиксации скоростного режима. Мы хотим объединить в единую интеграционную систему все камеры видеонаблюдения в государстве. Кроме того, достаточно эффективно у нас работает криминальный анализ. Это подразделение также работает и на базе Центра "112", которое было недавно открытое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко в городе Киеве, первым в Украине.

Там же ситуационный центр реагирования, где вместе с полицией постоянно находятся работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы», - добавил он.

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