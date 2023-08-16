Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Могли бы предоставить для лечения военных и размещение ВПЛ, но банкротили: во время заседания Совета судей озвучили шокирующие факты о санатории «Шкло»

Совет судей провел исследование, почему руководство ГСА не возражало против передачи на приватизацию санатория «Шкло», имеющего разрешения на добычу торфяных грязей и минеральных лечебных вод, и закрывало глаза на то, что объект приходит в упадок.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили конкурс на 8 должностей прокуроров

В частности, ищут 7 прокуроров на должности в отделы управления процессуального руководства, а также поддержки публичного обвинения и представительства в суде.

ТУ ГСА в Херсонской области решило не возвращаться в Херсон, и будет работать дистанционно

Судьи и работники аппарата судов, между тем, работают в Херсоне.

Владимир Зеленский изменил процедуру отбора судей Конституционного Суда Украины

Президент подписал закон, согласно которому судей КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов.

Дела, поступающие из судов после смены подсудности, необходимо зарегистрировать и рассмотреть – Совет судей

Деятельность Полтавского и Индустриального райсудов признана неудовлетворительной.

  1. В Украине

В Украине все камеры видеонаблюдения планируют объединить в единую интеграционную систему, – глава Нацполиции Выговский

20:23, 16 августа 2023
По его словам, основной задачей в послевоенный период будет создание среды безопасности.
В Украине все камеры видеонаблюдения планируют объединить в единую интеграционную систему, – глава Нацполиции Выговский
Источник фото: Национальная полиция Украины

После войны правоохранители будут работать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации и повышения уровня преступности. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, пишут в Национальной полиции Украины, основной задачей в послевоенный период будет создание среды безопасности.

«Сейчас по заданию Президента, Кабинета Министров, МВД готовит законопроект, мы причастны к нему, о среде безопасности после войны. Что мы должны сделать для того, чтобы не допустить дестабилизацию, повышение уровня преступности, чтобы обеспечить публичный порядок на улицах. Это и кибербезопасность, это и установка камер "Безопасный город", это и развитие такого направления, как полицейский офицер общества», - пояснил глава Нацполиции в интервью Цензор.НЕТ.

Также, добавил Выговский, вероятно, усовершенствуют развитие работы патрульной полиции на автодорогах, потому что количество ДТП является достаточно великим.

«Установка камер фиксации скоростного режима. Мы хотим объединить в единую интеграционную систему все камеры видеонаблюдения в государстве. Кроме того, достаточно эффективно у нас работает криминальный анализ. Это подразделение также работает и на базе Центра "112", которое было недавно открытое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко в городе Киеве, первым в Украине.

Там же ситуационный центр реагирования, где вместе с полицией постоянно находятся работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду