Верховной Раде будет предложен новый законопроект об академической добропорядочности – планируется регистрировать до конца августа

На заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам образования 15 августа был представлен законопроект, призванный повысить уровень академической ответственности и добропорядочности.
Глава Комитета Сергей Бабак отметил, что текст фактически финализирован.
«Я очень рад, что, несмотря на все споры, мы все равно вышли на текст проекта. Наша задача – выйти на максимально четкий, сбалансированный законопроект, главная цель которого – реально заработать. Тогда мы снимем эти дискуссии, что, когда, с какого момента, за что, какова ответственность. Исчезнут разночтения текущих законодательных норм», заявил он.
«Речь идет о классической норме «гипотеза–диспозиция–санкция», когда человек заходит в законопроект, видит конкретный вид нарушения (например, фальсификация), читает, что это такое, и в третьей части — какая ответственность за него предусмотрена. Такую норму мы обязательно должны четко определить, чтобы потом применять на практике», — отметила председатель подкомитета по образованию Комитета Юлия Гришина.
В третьей версии законопроекта, совместно наработанной учеными, педагогами, представителями профильного Комитета и Министерства образования и науки Украины, будут определены нормы, которые можно применить для всех образовательных звеньев.
Авторы считают, что таким образом нивелируются проблемы продаж диссертаций, плагиата и неправомерного получения научных степеней. Дополнительно это создает основу для более качественного образования в условиях дисциплины и соблюдения академической добродетели.
Рабочая группа предоставила время до понедельника, 21 августа, для внесения необходимых корректив в законопроект, чтобы зарегистрировать его в Верховной Раде Украины.
Напомним, что в мае 2023 года о готовности соответствующего законопроекта «Об академической добропорядочности» рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам образования от «Слуги народа» Юлия Гришина. Работа, по ее словам, длилась более двух лет, и к ней присоединились спикер Руслан Стефанчук и профессор Наталья Кузнецова.
Впрочем, известно, принимала ли новая рабочая группа за основу законопроект, к разработке которого присоединялся Руслан Стефанчук.
Автор: Наталя Маченко
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