Верховной Раде будет предложен новый законопроект об академической добропорядочности – планируется регистрировать до конца августа

В Комитете образования подготовили новый законопроект по академической добропорядочности.

Источник фото: rada.gov.ua

На заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам образования 15 августа был представлен законопроект, призванный повысить уровень академической ответственности и добропорядочности.

Глава Комитета Сергей Бабак отметил, что текст фактически финализирован.

«Я очень рад, что, несмотря на все споры, мы все равно вышли на текст проекта. Наша задача – выйти на максимально четкий, сбалансированный законопроект, главная цель которого – реально заработать. Тогда мы снимем эти дискуссии, что, когда, с какого момента, за что, какова ответственность. Исчезнут разночтения текущих законодательных норм», заявил он.

«Речь идет о классической норме «гипотеза–диспозиция–санкция», когда человек заходит в законопроект, видит конкретный вид нарушения (например, фальсификация), читает, что это такое, и в третьей части — какая ответственность за него предусмотрена. Такую норму мы обязательно должны четко определить, чтобы потом применять на практике», — отметила председатель подкомитета по образованию Комитета Юлия Гришина.

В третьей версии законопроекта, совместно наработанной учеными, педагогами, представителями профильного Комитета и Министерства образования и науки Украины, будут определены нормы, которые можно применить для всех образовательных звеньев.

Авторы считают, что таким образом нивелируются проблемы продаж диссертаций, плагиата и неправомерного получения научных степеней. Дополнительно это создает основу для более качественного образования в условиях дисциплины и соблюдения академической добродетели.

Рабочая группа предоставила время до понедельника, 21 августа, для внесения необходимых корректив в законопроект, чтобы зарегистрировать его в Верховной Раде Украины.

Напомним, что в мае 2023 года о готовности соответствующего законопроекта «Об академической добропорядочности» рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам образования от «Слуги народа» Юлия Гришина. Работа, по ее словам, длилась более двух лет, и к ней присоединились спикер Руслан Стефанчук и профессор Наталья Кузнецова.

Впрочем, известно, принимала ли новая рабочая группа за основу законопроект, к разработке которого присоединялся Руслан Стефанчук.

Автор: Наталя Маченко

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