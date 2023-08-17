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Верховній Раді запропонують новий законопроект про академічну доброчесність – планують реєструвати до кінця серпня

07:59, 17 серпня 2023
У Комітеті освіти підготували новий законопроект щодо академічної доброчесності.
Верховній Раді запропонують новий законопроект про академічну доброчесність – планують реєструвати до кінця серпня
Джерело фото: rada.gov.ua

На засіданні робочої групи Комітету Верховної Ради з питань освіти 15 серпня представили законопроект, покликаний підвищити рівень академічної відповідальності і доброчесності.

Голова Комітету Сергій Бабак зауважив, що текст фактично фіналізовано.

«Я дуже радий, що, попри всі суперечки, ми все одно вийшли на текст проекту. Наше завдання — вийти на максимально чіткий, збалансований законопроект, головна мета якого — реально запрацювати. Тоді ми знімемо ці дискусії, «що, коли, з якого моменту, за що, яка відповідальність». Зникнуть різночитання поточних законодавчих норм», заявив він.

«Ідеться про класичну норму «гіпотеза–диспозиція–санкція», коли людина заходить у законопроект, бачить конкретний вид порушення (наприклад, фальсифікація), читає, що це таке, і у третій частині — яка відповідальність за неї передбачена. Таку норму ми обов’язково маємо чітко визначити, аби потім застосовувати на практиці», — зазначила голова підкомітету з питань освіти Комітету Юлія Гришина.

У третій версії законопроекту, спільно напрацьованій науковцями, педагогами, представниками профільного Комітету та Міністерства освіти і науки України, буде визначено норми, які можна застосувати для всіх освітніх ланок. 

Автори вважають, що у такий спосіб нівелюються проблеми продажу дисертацій, плагіату й неправомірного отримання наукових ступенів. Додатково це створює підґрунтя для надання якіснішої освіти в умовах дисципліни та дотримання академічної доброчесності.

Робочій групі надали час до понеділка, 21 серпня, для внесення необхідних коректив у законопроект, щоби зареєструвати його у Верховній Раді України.

Нагадаємо, що у травні 2023 року про готовність відповідного законопроекту «Про академічну доброчесність» розповіла член Комітету Верховної Ради з питань освіти від «Слуги народу» Юлія Гришина. Робота, за її словами, тривала більше двох років, і до неї долучилися спікер Руслан Стефанчук та професор Наталія Кузнєцова.

Втім, наразі відомо, чи брала нова робоча група за основу законопроект, до розробки якого долучався Руслан Стефанчук.

Автор: Наталя Мамченко

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