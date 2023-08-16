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  1. У світі

У лісових пожежах на Гаваях вже загинуло понад 100 людей

23:02, 16 серпня 2023
Кількість людей, які зникли безвісти, поки не встановлена через перебої зі зв’язком.
У лісових пожежах на Гаваях вже загинуло понад 100 людей
Фото: Getty Images

Кількість загиблих під час лісових пожеж на гавайському острові Мауї досягла 101. Про це повідомив губернатор штату Гаваї Джош Грін, передає CNN.

За його словами, кількість людей, які зникли безвісти, поки не встановлена через перебої зі зв’язком.

"Багатьом людям довелося тікати й залишити все майно. У них немає телефонів, пристрої знищені",  - розповів губернатор.

Досі з понад сотні загиблих опізнати вдалося лише чотирьох.

Зазначається, що більшість тіл було знайдено просто неба, у машинах чи у воді у регіоні Лахайна, який найбільше постраждав.

Нещодавно на Гаваї прибули додаткові підрозділи рятувальників з собаками, тож пошуково-рятувальна операція, яка поки покрила лише 32% території, має прискоритися.

За попередніми оцінками, вартість відновлення історичного міста-курорту на острові Мауї - Лахайни оцінюється в $5,5 млрд. Полум'я пошкодило або зруйнувало понад 2200 будівель і спалило понад 850 гектарів землі.

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