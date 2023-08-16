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  1. В мире

В лесных пожарах на Гавайях уже погибли более 100 человек

23:02, 16 августа 2023
Количество пропавших без вести пока не установлено из-за перебоев со связью.
В лесных пожарах на Гавайях уже погибли более 100 человек
Фото: Getty Images

Число жертв во время лесных пожаров на гавайском острове Мауи достигло 101. Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин, сообщает CNN.

По его словам, количество пропавших без вести пока не установлено из-за перебоев со связью.

"Многим людям пришлось убегать и оставить все имущество. У них нет телефонов, устройства уничтожены", - рассказал губернатор.

До сих пор из более чем сотни погибших опознать удалось только четырех.

Отмечается, что большинство тел было найдено под открытым небом, в машинах или в воде в регионе Лахайна, наиболее пострадавшем.

Недавно на Гавайи прибыли дополнительные подразделения спасателей с собаками, поэтому поисково-спасательная операция, пока покрывшая лишь 32% территории, должна ускориться.

По предварительным оценкам, стоимость восстановления исторического города-курорта на острове Мауи - Лахайны оценивается в $5,5 млрд. Пламя повредило или разрушило более 2200 построек и сожгло более 850 гектаров земли.

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