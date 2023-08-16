В лесных пожарах на Гавайях уже погибли более 100 человек

Количество пропавших без вести пока не установлено из-за перебоев со связью.

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Число жертв во время лесных пожаров на гавайском острове Мауи достигло 101. Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин, сообщает CNN.

По его словам, количество пропавших без вести пока не установлено из-за перебоев со связью.

"Многим людям пришлось убегать и оставить все имущество. У них нет телефонов, устройства уничтожены", - рассказал губернатор.

До сих пор из более чем сотни погибших опознать удалось только четырех.

Отмечается, что большинство тел было найдено под открытым небом, в машинах или в воде в регионе Лахайна, наиболее пострадавшем.

Недавно на Гавайи прибыли дополнительные подразделения спасателей с собаками, поэтому поисково-спасательная операция, пока покрывшая лишь 32% территории, должна ускориться.

По предварительным оценкам, стоимость восстановления исторического города-курорта на острове Мауи - Лахайны оценивается в $5,5 млрд. Пламя повредило или разрушило более 2200 построек и сожгло более 850 гектаров земли.

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