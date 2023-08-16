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В Україні всі камери відеонагляду планують поєднати в єдину інтеграційну систему, – глава Нацполіції Вигівський

20:23, 16 серпня 2023
За його словами, основним завданням у повоєнний період буде створення безпекового середовища.
В Україні всі камери відеонагляду планують поєднати в єдину інтеграційну систему, – глава Нацполіції Вигівський
Джерело фото: Національна поліція України

Після завершення війни правоохоронці працюватимуть, щоб не допустити дестабілізації ситуації та підвищення рівня злочинності. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, пишуть у Національній поліції України, основним завданням у повоєнний період буде створення безпекового середовища.

«Зараз за завданням Президента, Кабінету Міністрів, МВС готує законопроєкт, ми дотичні до нього, про безпекове середовище після війни. Що ми повинні зробити для того, щоб не допустити дестабілізації, підвищення рівня злочинності, щоб забезпечити публічний порядок на вулицях. Це і кібербезпека, це і встановлення камер "Безпечне місто", це і розвиток такого напряму, як поліцейський офіцер громади», - пояснив очільник Нацполіції в інтерв’ю Цензор.НЕТ.  

Також, додав Вигівський, ймовірно, удосконалять розвиток роботи патрульної поліції на автошляхах, тому що кількість ДТП є доволі великою.

«Встановлення камер фіксації швидкісного режиму. Ми хочемо поєднати в єдину інтеграційну систему всі камери відеонагляду в державі. Окрім того, досить ефективно у нас працює кримінальний аналіз. Цей підрозділ також працює і на базі Центру "112", який був нещодавно відкритий міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком у місті Києві, перший в Україні.

Там же ситуаційний центр реагування, де наряду з поліцією постійно перебувають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби», - додав він.

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