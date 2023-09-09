ВСУ взяли в плен под Бахмутом и Авдеевкой: 5 оккупантов попадут в тюрьму за военные преступления

Тюремные сроки получили еще 5 боевиков рф, которые воевали против Украины на Восточном направлении.

Еще 5 боевиков рф, которые воевали против Украины под Мариуполем и Бахмутом, были приговорены за военные преступления к реальным срокам заключения, – сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские защитники взяли в плен четырех боевиков во время столкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще одного задержали, когда он выполнял вражеские разведывательные задачи на территории Запорожья.

Один из злоумышленников получил 12 лет заключения, остальные трое - по 10 лет, еще одного осудили на 9 лет лишения свободы.

Среди этих преступников был командир подразделения оккупационных группировок рф, который присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" еще до полномасштабного вторжения.

Также был осужден боевик с временно оккупированной Луганщины, который дважды оказывался в плену украинских бойцов. В первый раз его обменяли, но он снова присоединился к рядам российских войск на востоке и участвовал в сдерживании украинского контрнаступления.

Два других осужденных были членами подразделения «Восток», контролируемого россией. Один из них обслуживал артиллерийскую установку захватчиков в районе Ясиноватой в Донецкой области. Другой же был натренирован в военном лагере на временно оккупированной Донетчине, назначен на должность механика-водителя вражеского БТР и отправлен воевать против сил АТО. Позже он сбежал от своих руководителей и присоединился к Запорожью, но во время российского вторжения в Украину снова восстановил связь с боевиками, собирая разведывательную информацию в области.

Также был осужден участник российской группировки "Оплот", который участвовал в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя.

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