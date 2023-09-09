Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Министр финансов Марченко заявил, что укрепление гривны – это минус, и курс на 2024 год будет 41,4 грн за доллар

Сергей Марченко заявил, что Минфин беспокоит укрупнение гривны, и по этому поводу постоянно идут разговоры с МВФ.

В Верховной Раде предлагают ввести обязательное участие прокурора в админделах о нетрезвом вождении

По мнению автора законопроекта, поскольку судебная практика в отношении пьяного вождения в Украине достаточно распространена, потенциальное количество обращений в ЕСПЧ может быть достаточно значительным, что, в свою очередь, негативно повлияет как на бюджет, так и на международную репутацию.

Система военной юстиции должна включать в себя военную полицию, военную прокуратуру, военные суды и военную адвокатуру, – начальник ГУ военной юстиции Минобороны

Мы предлагали сосредоточить рассмотрение военных дел в судах, приближенных к зоне ведения боевых действий, – начальник Главного управления военной юстиции Минобороны Алексей Муравьев.

Банки будут тщательнее проверять финансовые операции украинцев и анализировать их финансовые возможности

Банк в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, обязан в течение 10 дней проанализировать его финансовые возможности осуществлять соответствующие финансовые операции и при необходимости выяснить причины превышения.

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

  1. В Украине

ВСУ взяли в плен под Бахмутом и Авдеевкой: 5 оккупантов попадут в тюрьму за военные преступления

21:41, 9 сентября 2023
Тюремные сроки получили еще 5 боевиков рф, которые воевали против Украины на Восточном направлении.
ВСУ взяли в плен под Бахмутом и Авдеевкой: 5 оккупантов попадут в тюрьму за военные преступления
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Еще 5 боевиков рф, которые воевали против Украины под Мариуполем и Бахмутом, были приговорены за военные преступления к реальным срокам заключения, – сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские защитники взяли в плен четырех боевиков во время столкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще одного задержали, когда он выполнял вражеские разведывательные задачи на территории Запорожья.

Один из злоумышленников получил 12 лет заключения, остальные трое - по 10 лет, еще одного осудили на 9 лет лишения свободы.

Среди этих преступников был командир подразделения оккупационных группировок рф, который присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" еще до полномасштабного вторжения.

Также был осужден боевик с временно оккупированной Луганщины, который дважды оказывался в плену украинских бойцов. В первый раз его обменяли, но он снова присоединился к рядам российских войск на востоке и участвовал в сдерживании украинского контрнаступления.

Два других осужденных были членами подразделения «Восток», контролируемого россией. Один из них обслуживал артиллерийскую установку захватчиков в районе Ясиноватой в Донецкой области. Другой же был натренирован в военном лагере на временно оккупированной Донетчине, назначен на должность механика-водителя вражеского БТР и отправлен воевать против сил АТО. Позже он сбежал от своих руководителей и присоединился к Запорожью, но во время российского вторжения в Украину снова восстановил связь с боевиками, собирая разведывательную информацию в области.

Также был осужден участник российской группировки "Оплот", который участвовал в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Орлов
    Сергій Орлов
    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації