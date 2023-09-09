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  1. В Україні

ЗСУ взяли в полон під Бахмутом та Авдіївкою: 5 окупантів потраплять до в'язницю за воєнні злочини

21:41, 9 вересня 2023
Тюремні строки отримали ще 5 бойовиків рф, які воювали проти України на Східному напрямку.
ЗСУ взяли в полон під Бахмутом та Авдіївкою: 5 окупантів потраплять до в'язницю за воєнні злочини
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Ще 5 бойовиків рф, які воювали проти України під Маріуполем та Бахмутом, були засуджені за воєнні злочини до реальних термінів ув’язнення, – повідомляє пресслужба СБУ.

Українські захисники взяли в полон чотирьох бойовиків під час зіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного затримали, коли він виконував ворожі розвідувальні завдання на території Запоріжжя.

Один із зловмисників отримав 12 років ув’язнення, інші троє – по 10 років, ще одного засудили на 9 років позбавлення волі.

Серед цих злочинців був командир підрозділу окупаційних угруповань рф, який долучився до так званої «народної міліції ЛНР» ще до повномасштабного вторгнення.

Також було засуджено бойовника з тимчасово окупованої Луганщини, який двічі опинявся у полоні українських бійців. Першого разу його обміняли, але він знову приєднався до рядів російських військ на сході та брав участь у стримуванні українського контрнаступу.

Два інших засуджених були членами підрозділу «Восток», контрольованого росією. Один із них обслуговував артилерійську установку загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині. Інший же був натренований у військовому таборі на тимчасово окупованій Донеччині, призначений на посаду механіка-водія ворожого БТР та відправлений воювати проти сил АТО. Пізніше він втік від своїх керівників і приєднався до Запоріжжя, але під час російського вторгнення в Україну знову відновив зв'язок з бойовиками, збираючи розвідувальну інформацію в області.

Також було засуджено учасника російського угруповання «Оплот», який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.

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