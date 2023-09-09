Глава МЗС Японії Хаяші Йошімаса вперше з початку війни приїхав в Україну

Міністр закордонних справ Японії прибув до України обговорити найшвидше припинення російської війни.

Джерело фото: iPress.ua

В Україну прибув голова Міністерства закордонних справ Японії, Хаяші Йошімаса, на свій перший візит після початку повномасштабної війни росії, – повідомляє посольство Японії в Україні.

Як повідомлялося в заяві МЗС Японії, під час цього візиту до Києва, голова МЗС Японії Хаяші та його український колега Дмитро Кулеба обговорюватимуть роль України у роботі міжнародної спільноти з метою «найшвидшого припинення російського вторгнення».

Супроводжують голову МЗС Японії під час цього візиту керівники японських компаній, включаючи Хіроші Мікітані, засновника та генерального директора Rakuten Group.

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