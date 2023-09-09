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  1. В Украине

Глава МИД Японии Хаяши Йошимаса впервые с начала войны приехал в Украину

10:45, 9 сентября 2023
Министр иностранных дел Японии прибыл в Украину обсудить скорейшее прекращение российской войны.
Глава МИД Японии Хаяши Йошимаса впервые с начала войны приехал в Украину
Источник фото: iPress.ua
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В Украину прибыл глава Министерства иностранных дел Японии, Хаяши Йошимаса, на свой первый визит после начала полномасштабной войны россии, – сообщает посольство Японии в Украине.

Как сообщалось в заявлении МИД Японии, во время этого визита в Киев, глава МИД Японии Хаяши и его украинский коллега Дмитрий Кулеба будут обсуждать роль Украины в работе международного сообщества с целью «скорейшего прекращения российского вторжения».

Сопровождают главу МИД Японии во время этого визита руководители японских компаний, включая Хироши Микитани, основателя и генерального директора Rakuten Group.

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