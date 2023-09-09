За 20 тысяч гривен обещал эвакуировать из Мариуполя: судили киевлянина

22-летний киевлянин приговорен к 3 годам лишения свободы по факту завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Голосеевский районный суд Киева огласил приговор 22-летнему мужчине, который за 20 тысяч гривен обещал эвакуировать человека из временно оккупированного Мариуполя, однако обещания не выполнил. Мужчина проведет за решеткой 3 года, – сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый вводил людей в заблуждение, придумывая повод для предоставления услуг по эвакуации граждан из мест боевых действий.

В частности, в мае 2022 года он во время длительной переписки с женщиной, которая стремилась вывезти свою мать из временно оккупированного Мариуполя, взял у нее 20 тысяч гривен в качестве оплаты за обещанную эвакуацию. Однако после получения денег он не совершил никаких действий по эвакуации и присвоил средства.

Во время судебного разбирательства обвиняемый пытался избежать явки в суд, и, согласно ходатайству прокурора, суд решил оставить его под стражей. Залог, который он внес в размере почти 50 тысяч гривен, направлен на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Голосеевский районный суд г. Киева виновным в совершенном преступлении признал мужчину и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

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