За 20 тисяч гривень обіцяв евакуювати з Маріуполя: судили киянина

22-річного киянина засуджено до 3 років позбавлення волі за фактом заволодіння чужими грошовими коштами шляхом зловживання довірою.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Голосіївський районний суд Києва оголосив вирок 22-річному чоловіку, який за 20 тисяч гривень обіцяв евакуювати людину з тимчасово окупованого Маріуполя, однак обіцянки не виконав. Чоловік проведе на ґратами 3 роки, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений вводив людей в оману, вигадуючи привід для надання послуг з евакуації громадян із місць бойових дій.

Зокрема, у травні 2022 року він під час тривалої переписки з жінкою, яка прагнула вивезти свою матір із тимчасово окупованого Маріуполя, взяв у неї 20 тисяч гривень як оплату за обіцяну евакуацію. Проте після отримання грошей він не здійснив жодних дій щодо евакуації і привласнив кошти.

Під час судового розгляду обвинувачений намагався уникнути явки до суду, і, відповідно до клопотання прокурора, суд вирішив залишити його під вартою. Заставу, яку він вніс у розмірі майже 50 тисяч гривень, спрямовано на підтримку Збройних Сил України.

Голосіївський районний суд м. Києва винним у вчиненому злочині визнав чоловіка і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

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