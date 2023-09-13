Продавал топливо и платил оккупантам за бизнес: в Харьковской области разоблачили депутата

В Харьковской области депутат осуществлял предпринимательскую деятельность во взаимодействии с оккупантами, продавая топливо.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Депутату Шевченковского поселкового совета Харьковской области восьмого созыва сообщено о подозрении за участие в коллаборационной деятельности. Подозреваемый вел розничную торговлю горючими материалами и платил за бизнес оккупантам, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Установлено, что еще до начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, подозреваемый был активным участником предпринимательской деятельности в области лесопильного производства. После оккупации города Шевченково, он установил тесные контакты с представителями оккупационной администрации и начал дело совместного бизнеса с оккупантами.

От оккупантов подозреваемый получил так называемый «патент на коммерческую деятельность, сферу общественного питания и обслуживания населения» с указанием на «розничную торговлю горючими материалами».

Мужчина продавал топливо на автозаправочных станциях в городе Купянск и поселке Шевченково. За возможность заниматься предпринимательской деятельностью он ежемесячно платил 50 тысяч российских рублей оккупационным властям.

По требованию прокуратуры, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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