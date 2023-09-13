Продавав пальне і платив окупантам за бізнес: на Харківщині викрито депутата

На Харківщині депутат провадив підприємницьку діяльність у взаємодії з окупантами, продаючи пальне.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Депутату Шевченківської селищної ради Харківської області восьмого скликання повідомлено про підозру за участь у колабораційній діяльності. Підозрюваний вів роздрібну торгівлю пальними матеріалами та платив за бізнес окупантам, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Встановлено, що ще до початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, підозрюваний був активним учасником підприємницької діяльності у галузі лісопильного виробництва. Після окупації міста Шевченкове, він встановив тісні контакти з представниками окупаційної адміністрації і розпочав справу спільного бізнесу з окупантами.

Від окупантів підозрюваний отримав так званий «патент на комерційну діяльність, сферу громадського харчування та обслуговування населення» з вказівкою на «роздрібну торгівлю пальними матеріалами».

Чоловік продавав пальне на автозаправних станціях у місті Куп'янськ та селищі Шевченкове. За можливість займатися підприємницькою діяльністю він щомісяця сплачував 50 тисяч російських рублів окупаційній владі.

На вимогу прокуратури, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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