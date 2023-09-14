Крала гроші через додаток «Приват 24»: судитимуть жінку

Жінка несанкціоновано отримала доступ до банківських рахунків співмешканця.

На Черкащині судитимуть 42-річну жінку, яка систематично крала гроші у співмешканця.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, зловмисниця проживали в орендованій кімнаті будинку потерпілого. Скориставшись тимчасовою відсутністю господаря вона використала реквізити його банківської картки та номер телефону і встановила на своєму мобільному телефоні інтернет-банкінг «Приват 24» та здійснила у вказаному додатку реєстрацію в особистому кабінеті від імені потерпілого, тим самим несанкціоновано отримала доступ до його банківських рахунків.

У подальшому жінка неодноразово через «Приват 24» крала кошти з рахунку потерпілого. Загалом вона заволоділа майже 12 тис. грн.

За процесуального керівництва прокурорів Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 42-річної жінки (ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Раніше ми писали, що на Харківщині учасників злочинної групи судитимуть за телефонне шахрайство.

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