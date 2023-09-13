Marder, дрони, боєприпаси, вантажівки та швидкі: Німеччина передала черговий пакет допомоги Україні

На 2023 рік Німеччина виділила близько 5,4 мільярдів євро допомоги, черговий пакет техніки і боєприпасів вже відправився в Україну.

Джерело фото: Defense Express

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги на суму близько 5,4 мільярдів євро за 2023 рік (після 2 мільярдів євро в 2022 році), зокрема, БМП Marder, танки для розмінування, артилерійські боєприпаси. Про це йдеться на сайті Федерального уряду.

За оновленим списком Україна отримає:

20 БМП Marder з боєприпасами (раніше ФРН уже передала 40 таких машин);

2 танки для розмінування WISENT 1 (загалом ЗСУ мають їх тепер 8);

великовантажний напівпричіп 8x8 HX81 та 4 напівпричепів (раніше було передано відповідно 50 і 41 одиниці);

9 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики) (загальна кількість від початку поставок сягнула 297);

5 вантажівок 8х8 з системою змінного завантаження (раніше було надано 35);

3 автомобілі швидкої допомоги (на додаток до 44, які вже використовуються);

тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

1,5 мільйона патронів до пістолета, матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

систему відеоспостереження Satcom;

20 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

2 мобільні антенні системи;

10 датчиків дронів.

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