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Marder, дрони, боєприпаси, вантажівки та швидкі: Німеччина передала черговий пакет допомоги Україні

17:56, 13 вересня 2023
На 2023 рік Німеччина виділила близько 5,4 мільярдів євро допомоги, черговий пакет техніки і боєприпасів вже відправився в Україну.
Marder, дрони, боєприпаси, вантажівки та швидкі: Німеччина передала черговий пакет допомоги Україні
Джерело фото: Defense Express
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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги на суму близько 5,4 мільярдів євро за 2023 рік (після 2 мільярдів євро в 2022 році), зокрема, БМП Marder, танки для розмінування, артилерійські боєприпаси. Про це йдеться на сайті Федерального уряду.

За оновленим списком Україна отримає:

  • 20 БМП Marder з боєприпасами (раніше ФРН уже передала 40 таких машин);
  • 2 танки для розмінування WISENT 1 (загалом ЗСУ мають їх тепер 8);
  • великовантажний напівпричіп 8x8 HX81 та 4 напівпричепів (раніше було передано відповідно 50 і 41 одиниці);
  • 9 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики) (загальна кількість від початку поставок сягнула 297);
  • 5 вантажівок 8х8 з системою змінного завантаження (раніше було надано 35);
  • 3 автомобілі швидкої допомоги (на додаток до 44, які вже використовуються);
  • тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 1,5 мільйона патронів до пістолета, матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
  • систему відеоспостереження Satcom;
  • 20 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 2 мобільні антенні системи;
  • 10 датчиків дронів.

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