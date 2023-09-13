Marder, дроны, боеприпасы, грузовики и скорые: Германия передала очередной пакет помощи Украине

На 2023 год Германия выделила около 5,4 миллиардов евро помощи, очередной пакет техники и боеприпасов уже отправился в Украину.

Источник фото: Defense Express

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 5,4 миллиардов евро за 2023 год (после 2 миллиардов евро в 2022 году), в частности, БМП Marder, танки для разминирования, артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится на сайте Федерального правительства.

По обновленному списку Украина получит:

20 БМП Marder с боеприпасами (ранее ФРГ уже передала 40 таких машин);

2 танка для разминирования WISENT 1 (всего ВСУ имеют их теперь 8);

большегрузный полуприцеп 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (ранее было передано соответственно 50 и 41 единицы);

9 автотранспортных средств (грузовики, микроавтобусы, внедорожники) (общее количество с начала поставок достигло 297);

5 грузовиков 8х8 с системой сменной загрузки (ранее было предоставлено 35);

3 автомобиля скорой помощи (в дополнение к 44, которые уже используются);

тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

1,5 миллиона патронов к пистолету, материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

систему видеонаблюдения Satcom;

20 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

2 мобильные антенные системы;

10 датчиков дронов.

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