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Marder, дроны, боеприпасы, грузовики и скорые: Германия передала очередной пакет помощи Украине

17:56, 13 сентября 2023
На 2023 год Германия выделила около 5,4 миллиардов евро помощи, очередной пакет техники и боеприпасов уже отправился в Украину.
Marder, дроны, боеприпасы, грузовики и скорые: Германия передала очередной пакет помощи Украине
Источник фото: Defense Express
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Германия передала Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 5,4 миллиардов евро за 2023 год (после 2 миллиардов евро в 2022 году), в частности, БМП Marder, танки для разминирования, артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится на сайте Федерального правительства.

По обновленному списку Украина получит:

  • 20 БМП Marder с боеприпасами (ранее ФРГ уже передала 40 таких машин);
  • 2 танка для разминирования WISENT 1 (всего ВСУ имеют их теперь 8);
  • большегрузный полуприцеп 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (ранее было передано соответственно 50 и 41 единицы);
  • 9 автотранспортных средств (грузовики, микроавтобусы, внедорожники) (общее количество с начала поставок достигло 297);
  • 5 грузовиков 8х8 с системой сменной загрузки (ранее было предоставлено 35);
  • 3 автомобиля скорой помощи (в дополнение к 44, которые уже используются);
  • тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • 1,5 миллиона патронов к пистолету, материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
  • систему видеонаблюдения Satcom;
  • 20 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 2 мобильные антенные системы;
  • 10 датчиков дронов.

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