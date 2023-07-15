Крали гроші, називаючись працівниками банку: на Харківщині судитимуть телефонних шахраїв

Під приводом «захисту рахунку» вони дізнавалися конфіденційну інформацію щодо банківських карток.

Фото: поліція

На Харківщині учасників злочинної групи судитимуть за телефонне шахрайство. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правопорушники телефонували громадянам від імені працівників банків, вимагаючи виконати певні дії для розблокування рахунку. Під приводом "захисту рахунку" вони дізнавалися конфіденційну інформацію щодо банківських карток: номер картки, CVV-код, PIN-код та термін дії.

Використовуючи зібрані відомості, вони привласнювали гроші з рахунків потерпілих. В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки та вилучили мобільні телефони, 25 банківських карток, понад 100 сім-карт та гроші.

Учасникам злочинної групи повідомили про підозру в шахрайстві, обвинувальний акт передано до суду.

"Кіберполіція рекомендує не повідомляти стороннім дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS від банку або оператора зв’язку. Памʼятайте, що справжній працівник банку ніколи не запитує таку інформацію", - застерігають у поліції.

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