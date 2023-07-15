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  1. В Украине

Воровали деньги, называясь работниками банка: на Харьковщине будут судить телефонных мошенников

23:54, 15 июля 2023
Под предлогом «защиты счета» они узнавали конфиденциальную информацию о банковских картах.
Воровали деньги, называясь работниками банка: на Харьковщине будут судить телефонных мошенников
Фото: полиция
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В Харьковской области участников преступной группы будут судить за телефонное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правонарушители звонили гражданам от имени работников банков, требуя выполнить определенные действия для разблокирования счета. Под предлогом "защиты счета" они узнавали конфиденциальную информацию о банковских картах: номер карты, CVV-код, PIN-код и срок действия. Используя собранные сведения, они присваивали деньги со счетов пострадавших. В домах фигурантов сотрудники полиции провели обыски и изъяли мобильные телефоны, 25 банковских карт, более 100 сим-карт и деньги.

Участникам преступной группы сообщили о подозрении в мошенничестве, обвинительный акт передан в суд.

"Киберполиция рекомендует не сообщать посторонним данные банковских карточек, особенно CVV-код, срок действия карты и коды из SMS от банка или оператора связи. Помните, что настоящий работник банка никогда не спрашивает такую информацию", - предостерегают в полиции.

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