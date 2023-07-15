Сюрприз во время проверки документов: на Киевщине полицейские помогли парню оригинально сделать предложение любимой, видео

Житель Ирпеня оригинально сделал предложение своей любимой. Для организации сюрприза он привлек даже полицейских. О милом розыгрыше девушки рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Так, к патрульным Бучанского управления полиции Киевщины обратился гражданин с необычной просьбой, чтобы правоохранители помогли во время предложения руки и сердца девушке.
Полицейские согласились на небольшой розыгрыш.
«Патрульные остановили автомобиль, в котором ехала девушка. Во время проверки документов молодой человек незаметно подошел за спину любимой. Когда она обернулась – сделал предложение», - рассказали в полиции и показали видео милого розыгрыша.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.