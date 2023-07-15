Сюрприз во время проверки документов: на Киевщине полицейские помогли парню оригинально сделать предложение любимой, видео

Полицейские помогли мужчине сделать предложение девушке.

Фото из открытых источников

Житель Ирпеня оригинально сделал предложение своей любимой. Для организации сюрприза он привлек даже полицейских. О милом розыгрыше девушки рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, к патрульным Бучанского управления полиции Киевщины обратился гражданин с необычной просьбой, чтобы правоохранители помогли во время предложения руки и сердца девушке.

Полицейские согласились на небольшой розыгрыш.

«Патрульные остановили автомобиль, в котором ехала девушка. Во время проверки документов молодой человек незаметно подошел за спину любимой. Когда она обернулась – сделал предложение», - рассказали в полиции и показали видео милого розыгрыша.

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