Получивший дело суд не сможет требовать повторной уплаты судебного сбора в случае передачи ему дела по подсудности

Комитет по правам человека поддержал законопроект об избежании двойной уплаты судебного сбора.

В случае передачи дела на рассмотрение другого суда по установленной подсудности суд, получивший дело, не имеет права требовать повторного уплаты судебного сбора по месту рассмотрения дела. Соответствующие изменения рекомендуют принять Верховной Раде.

Так, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений на своем заседании, которое состоялось 11 июля 2023 года, поддержал проект Закона о внесении изменений в Закон «О судебном сборе» об избежании двойной уплаты судебного сбора №9427 от 27.06.2023.

Принятие данной законодательной инициативы обеспечит создание единой практики, согласно которой суд, получивший дело в порядке направления его по надлежащей подсудности, не имеет права требовать повторной уплаты судебного сбора по месту рассмотрения дела.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон, согласно которому госорганы больше не смогут произвольно освобождать от уплаты судебного сбора.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.