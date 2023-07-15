В НБУ рассказали, когда могут появиться предпосылки для перехода к плавающему курсу гривны

По оценкам регулятора, предпосылки для перехода к плавающему курсу гривны могут появиться через 9-18 месяцев.

В Национальном банке прогнозируют, что предпосылки для перехода к плавающему валютному курсу могут появиться через 9-18 месяцев. Об этом говорится в стратегии смягчения валютных ограничений, переходе к большей гибкости обменного курса.

Отмечается, что этому будет предшествовать, в частности, смягчение валютных ограничений. Регулятором наработана дорожная карта либерализации, которая предусматривает следующие три этапа:

I этап – минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям;

II этап – либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по “старым” долговым обязательствам и инвестициям;

III этап – возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения (вероятно изменение или отмена лимов на переводы на карты) и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.

После этого регулятор планирует постепенно отказываться от фиксированного курса гривны и переходить в плавающий курс. По прогнозам Нацбанка «предпосылки для перехода к плавающему курсу гривны к доллару могут сформироваться за 9-18 месяцев».

При этом при наступлении неблагоприятных обстоятельств исполнение Дорожной карты может быть приостановлено, а при необходимости валютные ограничения могут быть повторно введены или дополнительно усилены. То есть никакой валютной либерализации и сохранение фиксированного курса. Часовые рамки реализации этапов стратегии отсутствуют.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в конце апреля в Нацбанке заявляли, что предпосылки для возврата к плавающему курсу гривны отсутствуют.

Автор: Ярослав Конощук

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