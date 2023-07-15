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В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

17:15, 15 липня 2023
За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.
В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні
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У Національному банку прогнозують, що передумови для переходу до плаваючого валютного курсу можуть з’явитися через 9-18 місяців. Про це йдеться у стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу.

Зазначається, що цьому передуватиме, зокрема пом’якшення валютних обмежень. Регулятором напрацьовано дорожню карту лібералізації, яка передбачає такі три етапи:

  • І етап – мінімізація множинності обмінних курсів, лібералізація торгових операцій та сприяння новим кредитам та інвестиціям;
  • ІІ етап – лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за “старими” борговими зобов’язаннями та інвестиціями;
  • ІІІ етап – можливість виплат за кредитами та інвестиціями, лібералізація операцій населення(ймовірно зміна чи скасування лімів на перекази на карти) та операцій з деривативами, можливість кредитування нерезидентів та інвестицій за кордон.

Після цього регулятор планує поступово  відмовлятися від фіксованого курсу гривні та переходити до плаваючого курсу. За прогнозами Нацбанку «передумови для переходу до плаваючого курсу гривні до долара можуть сформуватися за 9-18 місяців».

При цьому за настання несприятливих обставин виконання Дорожньої карти може бути призупинено, а за потреби валютні обмеження можуть бути повторно запроваджені чи додатково посилені. Тобто, ніякої валютної лібералізації та збереження фіксованого курсу. Часові рамки реалізації етапів стратегії відсутні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», наприкінці квітня у Нацбанку заявляли, що передумови для повернення до плаваючого курсу гривні відсутні.

Автор: Ярослав Конощук

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