У Держпецзв’язку попередили військовослужбовців про небезпечних хакерів

Основним завданням угрупування є кібершпигунство щодо сил безпеки та оборони України.

Зображення: Max Duzij / unsplash.com

У Дежспецзв'язку повідомили про небезпечне російське хакерське угрупування, основним завданням якого є кібершпигунство щодо сил безпеки та оборони України.

До угрупування належать колишні «офіцери» із СБУ в АР Крим, які у 2014 році зрадили Батьківщину і почали прислужувати фсб росії.

«Основним завданням угрупування є кібершпигунство щодо сил безпеки та оборони України. Також відомо щонайменше про один випадок здійснення деструктивної діяльності на об’єкті інформаційної інфраструктури.

За даними CERT-UA, кількість одночасно інфікованих комп’ютерів, які переважно функціонують в межах інформаційно-комунікаційних систем державних органів, може сягати кількох тисяч», - сказано у повідомленні.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України застерігають військовослужбовців ЗСУ: якщо на комп’ютері відсутній засіб захисту класу EDR (не «антивірус») – потрібно негайно звернутися до Центру кібербезпеки ІТС для встановлення відповідного програмного забезпечення.

«У групі підвищеного ризику – ЕОМ, розміщені за межами периметру захисту, зокрема ті, які для доступу до інтернету використовують термінали Stralink.

Відсутність згаданої технології захисту підвищує вірогідність кібератак як на окремий комп’ютер, так і на всю інформаційно-комунікаційну систему (мережу) підрозділу», - пишуть у Держспецзв'язку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.