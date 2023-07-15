В Госпецсвязи предупредили военнослужащих об опасных хакерах

Основной задачей группировки является кибершпионаж относительно сил безопасности и обороны Украины.

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В Дежспецсвязи сообщили об опасной российской хакерской группировке, основной задачей которой является кибершпионаж относительно сил безопасности и обороны Украины.

К группировке относятся бывшие «офицеры» из СБУ в АР Крым, которые в 2014 году изменили Родине и начали прислуживать фсб рф.

«Основной задачей группировки является кибершпионаж относительно сил безопасности и обороны Украины. Также известно, по меньшей мере, об одном случае осуществления деструктивной деятельности на объекте информационной инфраструктуры.

По данным CERT-UA, количество одновременно инфицированных компьютеров, которые преимущественно функционируют в рамках информационно-коммуникационных систем государственных органов, может достигать нескольких тысяч», - говорится в сообщении.

Специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины предостерегают военнослужащих ВСУ: если на компьютере отсутствует средство защиты класса EDR (не «антивирус») – нужно немедленно обратиться в Центр кибербезопасности ІТС для установления соответствующего программного обеспечения.

«В группе повышенного риска – ЭВМ, расположенные за пределами периметра защиты, в том числе те, которые для доступа в интернет используют терминалы Stralink.

Отсутствие данной технологии защиты повышает вероятность кибератак как на отдельный компьютер, так и на всю информационно-коммуникационную систему (сеть) подразделения», - пишут в Госспецсвязи.

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