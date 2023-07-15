В рф заявили о попытке «покушения» на Симоньян и Собчак

Традиционно страна-агрессор обвиняет «украинские спецслужбы» в попытке «покушения» на пропагандисток.

Российское фсб выдало, что якобы пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак хотели убить. Традиционно страна-агрессор обвиняет в этом "украинские спецслужбы".

В россми пишут, что якобы в Москве и Рязанской области были задержаны члены "неонацистской группировки Параграф-88", которые провели разведку "по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак".

В ходе следственных действий у задержанных якобы изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники, что, по словам пропагандистов, "подтверждает их преступные намерения".

фсб рф говорит, что они готовили покушения "по заданию СБУ" за "вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство".

Также пропагандисты заявили, что "задержанные" якобы обсуждали возможность убийства Дмитрия Киселева и других так называемых "журналистов" рф.

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