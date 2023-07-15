У рф заявили про спробу «замаху» на Симоньян та Собчак

Традиційно країна-агресор звинувачує «українські спецслужби» у спробі «замаху» на пропагандисток.

Російське фсб видало, що нібито пропагандисток Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак хотіли вбити. Традиційно країна-агресор звинувачує в цьому "українські спецслужби".

У росзмі пишуть, що нібито у Москві та Рязанській області було затримано членів "неонацистського угруповання Параграф-88", які провели розвідку "за адресами роботи та проживання Симоньян та Собчак".

Під час слідчих дій у затриманих начебто вилучили автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники, що, за словами пропагандистів, "підтверджує їх злочинні наміри".

фсб рф каже, що вони готували замахи "за завданням СБУ" за "винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство".

Також пропагандисти заявили, що "затримані" нібито обговорювали можливість "вбивства" Дмитра Кисельова та інших так званих "журналістів" рф.

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