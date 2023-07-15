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  1. В Україні

У Києві тестують торби для поливу дерев: що в них особливого

23:26, 15 липня 2023
У столиці вперше протестували торби для поливу дерев.
У Києві тестують торби для поливу дерев: що в них особливого
Джерело фото: facebook.com/dniprouzn
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У Дніпровському районі Києва вперше протестували торби для поливу дерев.

Про це повідомили в комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

Це спеціальні поліетиленові 85-літрові торби для ефективного прикореневого поливу дерев та кущів, які кріпляться навколо стовбура та коріння дерева та наповнюються водою. Таким чином, система дозволяє потрапляти воді одразу до кореня дерева і підтримувати рівень вологості рослини.

«Особливість такої торби-сумки в тому, що спустошення її від води проходить до 5 годин, завдяки чому рослини повільно вбирають вологу і вода досягає глибших шарів ґрунту та насичує його. Таке зрошення мінімізує розвиток грибкових захворювань у дерев, а також знижує споживання води більш ніж 65% в порівнянні з традиційним методом поливу», - розповіли у комунальному підприємстві.

Там сподіваються, що таке ноу-хау покаже гарні результати і в подальшому у місті запровадять такий вид поливу, який буде ефективний та економічно-вигідний.

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