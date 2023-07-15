У Києві з'явилися наліпки з qr-кодом, за допомогою яких громадяни можуть повідомляти про браконьєрство на воді

Наліпки можна знайти на стоянках катерів, річкових вокзалах, прибережних територіях.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У столиці поліцейські створили чат-бот, за допомогою якого громадяни можуть повідомляти про браконьєрство на воді.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Києва, чат-бот розроблено на базі месенджеру Telegram, під назвою @Water_Police_bot.

«Завдяки цьому боту можна зв’язатись з черговою частиною або оперативниками відділу поліції в річковому порту Київ та сповістити про правопорушення й поділитися геолокацією місця скоєння злочину для швидкого реагування», - пояснюють правоохоронці.

Використовуючи додаток, можна поділитись геолокацією місця скоєння злочину, аби правоохоронці точно встановили місце вчинення правопорушення, так як не всі можуть описати місцевість та правильно визначити орієнтири. Також, завдяки боту можна зв’язатись з черговою частиною або оперативниками відділу поліції в річковому порту Київ та навіть зробити це анонімно.

Наліпки з qr-кодом @Water_Police_bot розміщені на стоянках катерів, суднах, річкових вокзалах, прибережних територіях.

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