В Киеве появились наклейки с qr-кодом, с помощью которых граждане могут сообщать о браконьерстве на воде

Наклейки можно найти на стоянках катеров, речных вокзалах, прибрежных территориях.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В столице полицейские создали чат-бот, с помощью которого граждане могут сообщать о браконьерстве на воде.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, чат-бот разработан на базе мессенджера Telegram под названием @Water_Police_bot.

«Благодаря этому боту можно связаться с дежурной частью или оперативниками отдела полиции в речном порту Киев и известить о правонарушениях и поделиться геолокацией места совершения преступления для быстрого реагирования», - объясняют правоохранители.

Используя приложение, можно поделиться геолокацией места совершения преступления, чтобы правоохранители установили место совершения правонарушения, так как не все могут описать местность и правильно определить ориентиры. Также благодаря боту можно связаться с дежурной частью или оперативниками отдела полиции в речном порту Киев и даже сделать это анонимно.

Наклейки с qr-кодом @Water_Police_bot размещены на стоянках катеров, судах, речных вокзалах, прибрежных территориях.

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