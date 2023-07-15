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  1. В Украине

В Киеве тестируют сумки для полива деревьев: что у них особенного

23:26, 15 июля 2023
В столице впервые протестовали сумки для полива деревьев.
В Киеве тестируют сумки для полива деревьев: что у них особенного
Источник фото: facebook.com/dniprouzn
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В Днепровском районе Киева впервые протестовали сумки для полива деревьев.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Это специальные полиэтиленовые 85-литровые сумки для эффективного прикорневого полива деревьев и кустов, которые крепятся вокруг ствола и корней дерева и наполняются водой. Таким образом, система позволяет попадать воде сразу к корню дерева и поддерживать уровень влажности растения.

«Особенность такой торбы-сумки в том, что опустошение ее от воды проходит до 5 часов, благодаря чему растения медленно впитывают влагу и вода достигает более глубоких слоев почвы и насыщает его. Такое орошение минимизирует развитие грибковых заболеваний у деревьев, а также снижает потребление воды более чем на 65% по сравнению с традиционным методом полива», - рассказали в коммунальном предприятии.

Там надеются, что такое ноу-хау покажет хорошие результаты и в дальнейшем в городе введут такой вид полива, который будет эффективным и экономически выгодным.

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