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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

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Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю

20:00, 15 липня 2023
Комітет з питань прав людини підтримав законопроект щодо уникнення подвійної сплати судового збору.
Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю
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У разі передачі справи на розгляд іншого суду за встановленою підсудністю суд, який отримав справу, не має права вимагати повторної сплати судового збору за місцем розгляду справи. Відповідні зміни рекомендують ухвалити Верховній Раді.

Так, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні, яке відбулось 11 липня 2023 року, підтримав проект Закону про внесення змін до Закону «Про судовий збір» щодо уникнення подвійної сплати судового збору №9427 від 27.06.2023.

Прийняття даної законодавчої ініціативи забезпечить створення єдиної практики, відповідно до якої суд, що отримав справу в порядку направлення її за належною підсудністю, не має права вимагати повторної сплати судового збору за місцем розгляду справи.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон, за яким держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору.

Автор: Наталя Мамченко

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