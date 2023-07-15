Сюрприз під час перевірки документів: на Київщині поліцейські допомогли хлопцю оригінально освідчитися коханій, відео

Поліцейські допомогли чоловіку освідчитися дівчині.

Фото із відкритих джерел

Мешканець Ірпеня оригінально освідчився своїй коханій. Для організації сюрпризу він долучив навіть поліцейських. Про милий розіграш дівчини розповіли у відділі комунікації поліції Київської області.

Так, до патрульних Бучанського управління поліції Київщини звернувся громадянин з незвичним проханням, аби правоохоронці допомогли під час пропозиції руки й серця дівчині.

Поліцейські погодилися на невеличкий розіграш.

«Патрульні спинили автівку, в якій їхала дівчина. Під час перевірки документів хлопець непомітно підійшов за спину коханої. Коли вона повернулась – освідчився», - розповіли у поліції та показали відео милого розіграшу.

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