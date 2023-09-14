Крала деньги через приложение «Приват 24»: будут судить женщину

Женщина несанкционированно получила доступ к банковским счетам сожителя.

В Черкасской области будут судить 42-летнюю женщину, которая систематически крала деньги у сожителя.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, злоумышленница проживала в арендованной комнате дома потерпевшего. Воспользовавшись временным отсутствием хозяина, она использовала реквизиты его банковской карты и номер телефона и установила на своем мобильном телефоне интернет-банкинг «Приват 24» и осуществила в указанном приложении регистрацию в личном кабинете от имени потерпевшего, тем самым несанкционированно получила доступ к его банковским счетам.

В дальнейшем женщина неоднократно через «Привата 24» воровала средства со счета потерпевшего. В общей сложности она завладела почти 12 тыс. грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Монастырищенского отдела Уманской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении 42-летней женщины (ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В случае доказательства вины, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее сообщалост, что в Харьковской области участников преступной группы будут судить за телефонное мошенничество.

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