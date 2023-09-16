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Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.

Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

Победителем рейтингового голосования стал судья ВСУ в отставке Ярослав Романюк.

Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Два кандидата на должность члена Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей прекратили участие в отборе

Судья Верховного Суда Евгений Петров и судья в отставке Николай Никифорчук не будут бороться за должность члена Совещательной группы экспертов.

Совет судей объявил конкурс на должности двух судей Конституционного Суда

Документы можно подать с 19 сентября по 18 октября 2023 года.

  1. В Украине

Исторические объекты Киева и Львова внесли в список наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой

16:41, 16 сентября 2023
В список объектов всемирного наследия в опасности были внесены Киево-Печерская Лавра, Софийский собор и связанные с ним монастырские здания и Исторический центр Львова.
Исторические объекты Киева и Львова внесли в список наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой
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Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО добавил Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова в список объектов, находящихся в опасности из-за угрозы уничтожения российскими атаками. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Больше нет оптимальных условий для полной гарантии защиты выдающейся универсальной ценности объекта, и ему грозит потенциальная опасность из-за войны», — говорится в решении комитета.

В Минкульте пояснили, что включение объектов в этот Список предоставляет дополнительные юридические аргументы для сбора доказательств агрессии рф против культурного наследия Украины. Также это открывает двери для дополнительной технической помощи для защиты наследия.

Ранее мы писали, что в Международный реестр программы ЮНЕСКО включили архивные документы о Бабьем Яре.

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