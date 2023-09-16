Исторические объекты Киева и Львова внесли в список наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой

В список объектов всемирного наследия в опасности были внесены Киево-Печерская Лавра, Софийский собор и связанные с ним монастырские здания и Исторический центр Львова.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО добавил Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова в список объектов, находящихся в опасности из-за угрозы уничтожения российскими атаками. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Больше нет оптимальных условий для полной гарантии защиты выдающейся универсальной ценности объекта, и ему грозит потенциальная опасность из-за войны», — говорится в решении комитета.

В Минкульте пояснили, что включение объектов в этот Список предоставляет дополнительные юридические аргументы для сбора доказательств агрессии рф против культурного наследия Украины. Также это открывает двери для дополнительной технической помощи для защиты наследия.

Ранее мы писали, что в Международный реестр программы ЮНЕСКО включили архивные документы о Бабьем Яре.

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