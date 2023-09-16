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РСУ оголосила конкурс на посади двох суддів Конституційного Суду

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  1. В Україні

Історичні об'єкти Києва та Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою

16:41, 16 вересня 2023
У список об'єктів всесвітньої спадщини у небезпеці було внесено Києво-Печерську Лавру, Софійський собор та пов'язані з ним монастирські будівлі та Історичний центр Львова.
Історичні об'єкти Києва та Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою
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Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО додав Софійський собор, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до списку об’єктів, що перебувають у небезпеці, через загрозу знищення російськими атаками. Про це повідомляє пресслужба ООН.

«Більше немає оптимальних умов для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності об’єкта, і йому загрожує потенційна небезпека через війну», — йдеться у рішенні комітету.

У Мінкульті пояснили, що включення об'єктів до цього Списку надає додаткові юридичні аргументи для збору доказів агресії росії проти нкультурної спадщини України. Також це відкриває двері для додаткової технічної допомоги, аби захистити спадщину.

Раніше ми писали, що до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО включили архівні документи про Бабин Яр. 

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