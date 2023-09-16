До Молдови — у причепі із зерном: на Одещині затримали 18 ухилянтів

Їх направили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону на Одещині затримали 18 ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

З’ясувалося, що жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей, вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити та вказували маршрути руху. За це "мандрівники" мали заплатити до 5000$ США з кожного.

Особливість подорожі полягала в тому, що "туристи" не усвідомлювали небезпеку їхнього маршруту. До місця збору їх довозили в причепах з зерном, дехто чекав вказівок знаходячись у лісосмугах по декілька діб.

Щодо ухилянтів склали адмінпротоколи про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їх направили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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