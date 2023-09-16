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  1. В Україні

До Молдови — у причепі із зерном: на Одещині затримали 18 ухилянтів

16:27, 16 вересня 2023
Їх направили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
До Молдови — у причепі із зерном: на Одещині затримали 18 ухилянтів
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Прикордонники Білгород-Дністровського загону на Одещині затримали 18 ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

З’ясувалося, що жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей, вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити та вказували маршрути руху. За це "мандрівники" мали заплатити до 5000$ США з кожного.

Особливість подорожі полягала в тому, що "туристи" не усвідомлювали небезпеку їхнього маршруту. До місця збору їх довозили в причепах з зерном, дехто чекав вказівок знаходячись у лісосмугах по декілька діб. 

Щодо ухилянтів склали адмінпротоколи про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.  Їх направили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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