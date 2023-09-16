В Молдову — в прицепе с зерном: в Одесской области задержали 18 уклонистов

Их направили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Фото: ГПСУ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в Одесской области задержали 18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Выяснилось, что жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на военную службу. Для этого через Интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения. За это "путешественники" должны были заплатить до 5000$ США с каждого.

Особенность поездки заключалась в том, что "туристы" не осознавали опасности их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ждали указаний находясь в лесополосах по несколько суток.

Относительно уклонистов составили админпротоколы о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Их направили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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