Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.

Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

Победителем рейтингового голосования стал судья ВСУ в отставке Ярослав Романюк.

Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Два кандидата на должность члена Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей прекратили участие в отборе

Судья Верховного Суда Евгений Петров и судья в отставке Николай Никифорчук не будут бороться за должность члена Совещательной группы экспертов.

Совет судей объявил конкурс на должности двух судей Конституционного Суда

Документы можно подать с 19 сентября по 18 октября 2023 года.

  1. В Украине

В Молдову — в прицепе с зерном: в Одесской области задержали 18 уклонистов

16:27, 16 сентября 2023
Их направили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В Молдову — в прицепе с зерном: в Одесской области задержали 18 уклонистов
Фото: ГПСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в Одесской области задержали 18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Выяснилось, что жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на военную службу. Для этого через Интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения. За это "путешественники" должны были заплатить до 5000$ США с каждого.

Особенность поездки заключалась в том, что "туристы" не осознавали опасности их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ждали указаний находясь в лесополосах по несколько суток.

Относительно уклонистов составили админпротоколы о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Их направили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді