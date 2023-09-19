Во Львове разоблачили блогера, который снимал здание СБУ и призывал ударить по нему ракетами

Также мужчина вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ.

Во Львове СБУ разоблачила сторонника "русского мира", публично призвавшего уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.

Как сообщается, для совершения теракта он агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.

Чтобы распространить подобные призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию в Инстаграм у здания украинской спецслужбы.

Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ.

Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тыс. пользователей.

По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующих себя как блоггеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически «присоединяется» к стримам своего приспешника в Украине.

При обысках в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.

Сейчас фигурантам планируется сообщение о подозрении.

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