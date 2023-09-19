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Обязанность подачи декларации предлагают распространить на советников Офиса Президента и советников министров

Предлагается распространить действие Закона о предотвращении коррупции на штатных и внештатных помощников, советников Президента, Премьер-министра, других членов Правительства, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей/

Елена Зеленская на сессии Генассамблеи ООН рассказала, как в Украине преодолевают проблемы с оплатой труда женщин

Елена Зеленская рассказала, что Кабмин утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине до 2030 года.

Для руководителей государственных предприятий и учреждений отменят обязанность подачи деклараций, – НАПК обратилось с письмом к Зеленскому

В случае принятия закона об электронном декларировании в том виде, который одобрил Комитет Анастасии Радиной, руководители государственных предприятий, учреждений и организаций смогут чувствовать себя свободно.

Съезд представителей юридических вузов перенесен на 16 ноября

Этический совет не успел провести собеседования с кандидатами на должность члена ВСП по квоте ученых-правоведов.

Осужденные будут крутить педали на велотренажере, генерировать электроэнергию и уменьшать себе срок заключения, – в «Слуге народа» внесли законопроект

Народный депутат от «Слуги народа» предлагает заключенным крутить педали и уменьшать себе таким образом срок.

  1. В Украине

Во Львове разоблачили блогера, который снимал здание СБУ и призывал ударить по нему ракетами

12:50, 19 сентября 2023
Также мужчина вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ.
Во Львове разоблачили блогера, который снимал здание СБУ и призывал ударить по нему ракетами
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Во Львове СБУ разоблачила сторонника "русского мира", публично призвавшего уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.

Как сообщается, для совершения теракта он агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.

Чтобы распространить подобные призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию в Инстаграм у здания украинской спецслужбы.

Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ.

Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тыс. пользователей.

По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующих себя как блоггеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически «присоединяется» к стримам своего приспешника в Украине.

При обысках в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.

Сейчас фигурантам планируется сообщение о подозрении.

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