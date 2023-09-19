В Дія.Engine станут доступными 50 реестров Украины: возможности новинки

Дія.Engine предназначена для управления реестрами, а также автоматизации онлайн-услуг.

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Правительство Украины активно развивает сферу цифровой трансформации, а теперь благодаря платформе Дія.Engine внедрение новых реестров и обмен данными становится еще быстрее и эффективнее. Инициатива решает многие проблемы, связанные с устаревшими и незащищенными реестрами в стране, а также улучшает обмен данными между различными органами власти, – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сегодня около 80% реестров в Украине остаются устаревшими и уязвимыми перед кибератаками. Некоторые из них даже до сих пор хранятся на бумажных носителях или в электронных таблицах, что затрудняет обмен данными между различными государственными структурами. Платформа Дія.Engine предназначена для разработки и управления реестрами, а также автоматизации онлайн-услуг, что позволит госорганам создавать реестры быстрее и эффективнее.

Один из примеров использования платформы – Реестр поврежденного и разрушенного имущества, на основе которого введена услуга еВідновлення в Дії. Эта услуга позволила тысячам украинцев из разных областей сообщить о поврежденном имуществе онлайн и подать заявку на выплату средств для ремонта, получая деньги на карточку без лишней бюрократии.

Сейчас на платформе Дія.Engine разрабатывается 50 реестров на разных стадиях.

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