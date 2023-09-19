В Дія.Engine стануть доступними 50 реєстрів України: можливості новинки

Дія.Engine призначена для управління реєстрами, а також автоматизації онлайн-послуг.

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Уряд України активно розвиває сферу цифрової трансформації, а тепер завдяки платформі Дія.Engine впровадження нових реєстрів та обмін даними стає ще швидшим і ефективнішим. Ініціатива вирішує багато проблем, пов'язаних зі застарілими та незахищеними реєстрами в країні, а також покращує обмін даними між різними органами влади, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Сьогодні близько 80% реєстрів в Україні залишаються застарілими та вразливими перед кібератаками. Деякі з них навіть досі зберігаються на паперових носіях або в електронних таблицях, що ускладнює обмін даними між різними державними структурами. Платформа Дія.Engine призначена для розробки та управління реєстрами, а також автоматизації онлайн-послуг, що дозволить держорганам створювати реєстри швидше та більш ефективно.

Один з прикладів використання платформи – Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, на основі якого запроваджено послугу єВідновлення в Дії. Ця послуга дозволила тисячам українців з різних областей повідомити про пошкоджене майно онлайн та подати заявку на виплату коштів для ремонту, отримуючи гроші на картку без зайвої бюрократії.

Наразі на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів на різних стадіях.

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