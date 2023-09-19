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Набув чинності закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні.

Принципи екстериторіальності при розгляді заяв про призначення та перерахунок пенсій мінімізують корупційні ризики та оптимізують навантаження на працівників ПФУ: позиція ВС

Верховний Суд висловив позицію щодо екстериторіального порядку опрацювання Пенсійним фондом України заяв щодо призначення або перерахунку пенсій.

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1 жовтня набере чинності Наказ Мінюсту, за яким державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання пояснень, необхідних для встановлення кінцевого бенефіціарного власника, надання копій документів, доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи

  1. В Україні

В Дія.Engine стануть доступними 50 реєстрів України: можливості новинки

14:25, 19 вересня 2023
Дія.Engine призначена для управління реєстрами, а також автоматизації онлайн-послуг.
В Дія.Engine стануть доступними 50 реєстрів України: можливості новинки
Джерело фото: ТехноФан
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Уряд України активно розвиває сферу цифрової трансформації, а тепер завдяки платформі Дія.Engine впровадження нових реєстрів та обмін даними стає ще швидшим і ефективнішим. Ініціатива вирішує багато проблем, пов'язаних зі застарілими та незахищеними реєстрами в країні, а також покращує обмін даними між різними органами влади, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Сьогодні близько 80% реєстрів в Україні залишаються застарілими та вразливими перед кібератаками. Деякі з них навіть досі зберігаються на паперових носіях або в електронних таблицях, що ускладнює обмін даними між різними державними структурами. Платформа Дія.Engine призначена для розробки та управління реєстрами, а також автоматизації онлайн-послуг, що дозволить держорганам створювати реєстри швидше та більш ефективно.

Один з прикладів використання платформи – Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, на основі якого запроваджено послугу єВідновлення в Дії. Ця послуга дозволила тисячам українців з різних областей повідомити про пошкоджене майно онлайн та подати заявку на виплату коштів для ремонту, отримуючи гроші на картку без зайвої бюрократії.

Наразі на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів на різних стадіях.

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