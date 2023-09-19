У Львові викрили блогера, який знімав будівлю СБУ та закликав вдарити по ній ракетами

Також чоловік разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ.

У Львові СБУ викрила прихильника «руського миру», який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки.

Як повідомляється, для здійснення теракту він агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами.

Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби.

Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ.

Деструктивний контент поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично «приєднується» до стрімів свого поплічника в Україні.

При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису.

Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру.

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