ГБР подозревает бывшего заместителя Министра юстиции в растрате имущества на более чем 10 млн грн

До работы в Минюсте бывшее должностное лицо, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винниччины.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра юстиции Украины. Его подозревают в растрате имущества на более чем 10 млн грн.

Адвокату уведомлено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

«До работы в Минюсте бывшее должностное лицо, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винниччины.

Вместо того чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертным оценкам, разница составила более 10 млн грн. При этом покупатели были напрямую связаны с прошлым собственником этого же предприятия», - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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