ДБР підозрює колишнього заступника Міністра юстиції у розтраті майна на понад 10 млн грн

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Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Неможливість прихованого перегляду судового рішення шляхом ініціювання нового позову  про оскарження рішення суб’єкта влади, прийнятого на виконання первісного судового рішення, - позиція ВС

Верховний Суд нагадав про спеціальний порядок оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, прийнятих (вчинених) на виконання судового рішення.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

  1. В Україні

ДБР підозрює колишнього заступника Міністра юстиції у розтраті майна на понад 10 млн грн

14:09, 13 жовтня 2023
До роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини.
ДБР підозрює колишнього заступника Міністра юстиції у розтраті майна на понад 10 млн грн
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Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра юстиції України. Його підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн.

Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

«До роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини.

Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства», - сказано у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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