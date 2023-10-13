ДБР підозрює колишнього заступника Міністра юстиції у розтраті майна на понад 10 млн грн

До роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра юстиції України. Його підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн.

Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

«До роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини.

Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства», - сказано у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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