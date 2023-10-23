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В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов по количеству поданных заявлений на бюджет

19:00, 23 октября 2023
В общей сложности, в украинские вузы поступило более 470 тысяч заявлений на бюджет.
В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов по количеству поданных заявлений на бюджет
Изображение: freepik.com
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В Министерстве образования и науки рассказали, куда в 2023 году абитуриенты чаще всего поступали на бюджет.

В общей сложности, как проинформировал министр образования Оксен Лисовой, в украинские вузы поступило более 470 тысяч заявлений на бюджет.

«В этом году по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля увеличили объем государственного заказа по нескольким приоритетным направлениям.

Фокус сделали на инженерно-технические, педагогические и естественные специальности, ведь именно такие специалисты критически необходимы для восстановления и поддержки Украины во время войны. В целом на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров выделили на 3,5 тысяч больше бюджетных мест», - отметил Лисовой.

В файле ниже подробно показано, куда чаще всего поступали на бюджет и где оказался самый высокий пороговый балл:

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