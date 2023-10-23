Гостаможслужба вводит новую систему управления гарантиями: какие ее особенности

В системе GSM гаранты могут передавать все виды гарантий в электронном виде.

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что вводит новую, полностью электронную систему управления гарантиями (GSM), где гаранты смогут передавать все виды гарантий в электронном виде, а также в безбумажной форме вносить изменения и отозвать их. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Так, гарант может посылать таможне гарантии в электронном виде из собственных информационных систем с использованием новых форматов.

При определенных условиях допускается предоставление гарантий в бумажном виде. В таком случае Гостаможслужба обеспечила соответствующим специалистам Гостаможслужбы инструментарий внесения гарантий в GMS через ЕАИС.

Также обращаем внимание, что Гостаможслужба еще будет принимать индивидуальные гарантии в старом формате. При использовании они будут автоматически подтягиваться в новую GMS», - говорится в сообщении.

Кроме того, для гарантов обеспечена возможность внесения, корректировки, отзыва гарантий в Личном кабинете на Едином государственном информационном веб-портале «Единое окно для международной торговли». В Личном кабинете также добавлена возможность просмотра лога использования гарантий – как для гарантов, так и участников ВЭД, которым соответствующие гарантии выданы.

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