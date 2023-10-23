Держмитслужба запроваджує нову систему управління гарантіями: які її особливості

У системі GSM гаранти зможуть передавати всі види гарантій в електронному вигляді.

Державна митна служба України повідомила, що запроваджує нову, повністю електронну, систему управління гарантіями (GSM), де гаранти зможуть передавати всі види гарантій в електронному вигляді, а також у безпаперовій формі вносити зміни та відкликати їх. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«Так, гарант може надсилати митниці гарантії в електронному вигляді з власних інформаційних систем з використанням нових форматів.

За певних умов допускається подання гарантій в паперовому вигляді. У такому випадку Держмитслужба забезпечила відповідним фахівцям Держмитслужби інструментарій внесення гарантій в GMS через ЕАІС.

Також звертаємо увагу, що Держмитслужба ще прийматиме індивідуальні гарантії в старому форматі. Під час використання вони автоматично підтягуватимуться у нову GMS», - сказано у повідомленні.

Крім цього, для гарантів забезпечено можливість внесення, коригування, відкликання гарантій в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». В Особистому кабінеті також додано можливість перегляду логу використання гарантій – як для гарантів, так і для учасників ЗЕД, яким відповідні гарантії видано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.