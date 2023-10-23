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  1. В Україні

Стало відомо, чи працює в Україні ізраїльська система оповіщення про повітряну загрозу

13:56, 23 жовтня 2023
Фахівці вже деякий час досліджують, як це «має працювати і як це нам допоможе».
Стало відомо, чи працює в Україні ізраїльська система оповіщення про повітряну загрозу
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Стало відомо, чи працює в Україні ізраїльська система оповіщення про ракетну небезпеку.

За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Україні наразі працює власна система оповіщення про повітряну загрозу.

Одна українцям потрібно враховувати характер небезпеки. У разі балістики у громадян є лічені хвилини, що укритися.

«Тут треба розуміти. Якщо летить крилата ракета, то є певний час для того, щоб сповістити населення, увімкнути сирени повітряної тривоги. Ну а якщо летить балістика - це лічені хвилини», - зазначив Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник додав, що якщо противник б'є з реактивних систем залпового вогню або крилатими ракетами з невеликої відстані - потрібні «додаткові джерела інформації, щоб якнайшвидше сповістити населення про небезпеку».

Він також розкрив, чи працює у нас ізраїльська система оповіщення. За його словами, фахівці давно досліджують, як це «має працювати і як це нам допоможе».

«Не можу навіть деталізувати. Бо я нічого про це абсолютно зараз не знаю... Якщо допоможе, то слава Богу. В нас і так зараз зрештою працює система оповіщення, як може працювати», - сказав Ігнат.

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