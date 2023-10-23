Стало известно, работает ли в Украине израильская система оповещения о воздушной угрозе

Специалисты уже некоторое время исследуют, как это должно работать и как это нам поможет.

Стало известно, работает ли в Украине израильская система оповещения о ракетной опасности.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в Украине сейчас работает собственная система оповещения о воздушной угрозе.

Одна украинцам следует учитывать характер опасности. В случае баллистики у граждан есть считанные минуты, которые укроются.

Здесь надо понимать. Если летит крылатая ракета, то есть время для того, чтобы известить население, включить сирены воздушной тревоги. Ну а если летит баллистика – это считанные минуты», - отметил Игнат в эфире телемарафона.

Спикер добавил, что если противник бьет из реактивных систем залпового огня или крылатыми ракетами с небольшого расстояния – нужны «дополнительные источники информации, чтобы как можно быстрее известить население об опасности».

Он также раскрыл, работает ли у нас израильская система оповещения. По его словам, специалисты давно исследуют, как это «должно работать и как это нам поможет».

«Не могу даже детализировать. Потому что я ничего об этом совершенно сейчас не знаю... Если поможет, слава Богу. У нас и так сейчас наконец работает система оповещения, как может работать», - сказал Игнат.

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