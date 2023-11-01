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  1. В Украине

В Киеве суд наказал водителя, повлекшего смертельное ДТП на проспекте Лобановского

16:54, 1 ноября 2023
Водитель, повлекший смертельное ДТП, приговорен к 5 годам лишения свободы.
В Киеве суд наказал водителя, повлекшего смертельное ДТП на проспекте Лобановского
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Голосеевским районным судом Киева объявлен обвинительный приговор гражданину Украины по факту совершения ДТП, в результате которой произошла смерть одного потерпевшего и еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести, передает Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 11 июня 2022 года. Обвиняемый, 1976 г. р., управляя технически исправным автомобилем «Hyundai-Sonata», двигался по проезжей части проспекта Лобановского. В это время сзади находился автомобиль «ИЖ-21251», двигавшийся по проспекту Лобановского со стороны Севастопольской площади в направлении Демеевской площади в Киеве, во второй полосе.

«Во время управления обвиняемый допустил нарушение требований Правил дорожного движения Украины, совершая маневр по изменению полосы движения, пересек сплошную линию, пересекать которую запрещено, не предоставив дорогу автомобилю «ИЖ-21251».

В результате столкновения один из пассажиров автомобиля «ИЖ-21251» от полученных телесных повреждений скончался, а водитель и еще двое пассажиров получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Приговором Голосеевского районного суда г. Киева от 31 октября обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

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